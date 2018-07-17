РИАМО - 17 июл. Столичные полицейские с помощью камер видеонаблюдения проверили показания гражданки Бразилии о сексуальном насилии после матча Франция – Хорватия в «Лужниках», никаких противоправных действий в отношении женщины не зафиксировано, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что 24-летняя бразильская болельщица заявила об изнасиловании после финала ЧМ-2018 в «Лужниках». Девушка рассказала правоохранителям, что пошла прогуляться по аллее, пока ее муж был на трибуне, и на нее напали двое темнокожих иностранцев. Их якобы спугнули хорватские болельщики, ставшие свидетелями инцидента.

«Изучение видеозаписей показало, что женщина в течение всего периода ее пребывания на прилегающей к стадиону «Лужники» территории, постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения. Никаких насильственных действий с чьей-либо стороны в отношении нее не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Собранные материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

«Во вторник иностранная гражданка прибыла в следственное подразделение и подала заявление о прекращении проведения проверки», – сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России по Москве Юрий Титов.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.