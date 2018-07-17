РИАМО - 17 июл. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе пленарного заседания на Московском урбанистическом форуме, что больше всего переживал за реконструкцию стадиона «Лужники» и за то, как будет организован транспорт для болельщиков чемпионата мира по футболу после матчей.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

«Я очень волновался за «Лужники», потому что это была сложная реконструкция. Мы спасли историческую оболочку и построили в то же время современный стадион. Потом я очень волновался, чтобы люди вовремя пришли на стадион, чтобы они комфортно разъехались, 80 тысяч одновременно», - сказал Собянин.

Он отметил, что также волновался за то, что происходило в фан-зоне, которая была рассчитана на 25 тысяч человек, а приходило 100 тысяч болельщиков.

«Больше всего меня удивило, когда после игры со сборной Испании на улицы Москвы вышло больше миллиона москвичей, которые до пяти утра праздновали победу и гуляли», - добавил Собянин.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Итоговая стоимость затрат на реконструкцию стадиона «Лужники» составила 26,6 миллиарда рублей.