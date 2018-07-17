РИАМО - 17 июл. Московский регион генерирует порядка 26% валового внутреннего продукта (ВВП) России в год, сообщил во вторник в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума - 2018 председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.

«Москва и Московская область как агломерация создают примерно 26% ВВП страны, а если добавить Петербург и область, то суммарно они создают 32% ВВП всей страны. Лет 15 назад это было всего 25%, то есть они наращивают свою долю в российской экономике благодаря тому, что они генерируют новые решения, технологии и знания. Если мы будем так же подходить к региональной политике в России, то в 2035 году эти две агломерации будут создавать 40%», - сказал Кудрин.

Он добавил, что в других регионах России не хватает таких мегаполисов и агломераций, которые будут создавать такое же качество жизни, будут генерировать новые интересы, соединение интеллектуального потенциала с промышленным, которые создаются, в том числе, и крупными транспортными соединениями близлежащих субъектов Федерации.

«Я приехал в Москву, когда был студентом, во взрослом возрасте. Тверской бульвар и здешний МХАТ - я туда в очереди стол, чтоб попасть в тот единственный вечер - это мне полюбилось. Сейчас очень преобразилась Большая Никитская, я там часто бываю, место, которое с работой предыдущей связано, Ильинка, Биржевая площадь, которая сейчас преобразилась, это тоже места, где часто гулял после работы», - сказал Кудрин.

По словам Кудрина, зал «Зарядье» может стать еще одним любимым местом москвичей и жителей России.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.

Деловая программа форума рассчитана на два дня. На форуме выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.