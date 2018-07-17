РИАМО - 17 июл. Спасатели ликвидировали пожар в частном доме в городском округе Домодедово, есть пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 5:35 во вторник поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Новлянская.

«В 11:25 возгорание ликвидировано. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли четыре единицы техники и 12 человек.

За минувшие сутки на территории Подмосковья произошло девять возгораний, для их тушения привлекли порядка 170 человек.