РИАМО – 17 июл. Правительство РФ утвердило перечень операторов электронных площадок для проведения государственных закупок, сообщает Газета.ru.

«В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок», – говорится в материале.

В сообщении уточняется, что в перечне включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям.

Ранее на сайте издания сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании единой электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов.