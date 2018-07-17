РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Пожарные подмосковных Люберец во вторник тушат навалы горящего мусора на территории Старого Люберецкого кладбища, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«Во вторник (17 июля – ред.) около 12:00 на территории Старого Люберецкого кладбища за домом №13 на Инициативной улице загорелся мусор. Его много, горит более 100 квадратных метров примерно», – сказал очевидец.

По словам начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павла Иванова, пожарный расчет прибыл через несколько минут после вызова. Возгорание тушит дежурный караул на двух машинах.