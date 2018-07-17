РИАМО - 17 июл. Вице-премьер Виталий Мутко, курировавший подготовку к проведению ЧМ-2018 в России, поблагодарил глав регионов, где проходили матчи чемпионата мира по футболу и где располагались тренировочные базы сборных, за отличную организацию, кроме того, подготовка к мундиалю позволила улучшить инфраструктуру в этих регионах.

Во вторник в столице проходит заседание правительственной комиссии по региональному развитию под руководством Мутко. В мероприятии принимает участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я не могу не воспользоваться случаем и не сказать слова признательности всем нам и, прежде всего, тем регионам, которые принимали чемпионат мира, организовывали, это 11 городов и еще 40 городов, которые были вовлечены, где были базы команд, где были тренировочные площадки, где были созданы так называемые фан-зоны, места массового просмотра. Хотел бы, пользуясь случаем, вас, коллеги, поблагодарить, мы 7 лет готовили этот проект», — сказал Мутко.

Он добавил, что 11 городов блестяще справились со своей задачей. Футбольные команды также были довольны предоставленными им базами для тренировок.

«Мы смогли очень многое сделать с вами: построены и реконструированы 13 аэропортов, тысячи километров дорог, <…> в городах (cоздана – ред.) инфраструктура, парки, отелей 30 построено, <…> больницы, набережные, ряд решений принят в городах о коммунальной инфраструктуре. В целом очень хорошо отработала социальная инфраструктура, были большие программы гостеприимства», — уточнил Мутко.

Он подчеркнул, что благодаря совместной работе в России можно решить все задачи.

Мутко также добавил, что затраты на проведение чемпионата были обеспечены благодаря инвестициям FIFA – это практически 700 миллионов долларов.

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию рассмотрят подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, проект методики оценки эффективности налоговых льгот субъектов РФ и муниципалитетов, распределение дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций, участие регионов в национальных проектах, развитие исторических поселений.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

На территории Московской области базировались сборные России, Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии, Туниса.