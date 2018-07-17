РИАМО – 17 июл. Численность безработных граждан в России с 4 по 11 июля снизилась на 1% и составляет 700 тысяч человек, сообщает Газета.ru.

«Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Марий Эл, Бурятия, Адыгея, Волгоградской, Челябинской, Магаданской, Ульяновской областях», – отмечается в материалах Минтруда РФ.

При этом повышение уровня безработицы произошло в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Севастополе, Архангельской и Омской областях. В Сахалинской области численность безработных не изменилась.

На 11 июля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.