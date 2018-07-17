РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Первый официальный чемпионат России по дрон-рейсингу в классе F-3U и этап Кубка мира проведут с 26 по 29 июля на поле авиамодельного клуба «Зигзаг» в поселке Нахабино Красногорска, сообщается на сайте Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (Аэронет).

В ноябре 2017 года министерство спорта России внесло дрон-рейсинг во Всероссийский реестр видов спорта.

«С 26 по 29 июля в подмосковном Нахабине пройдут два важнейших мероприятия, направленных на развитие нового вида спорта и популяризацию беспилотных авиационных технологий! Впервые в России! Официальный чемпионат России и этап Кубка мира по дрон-рейсингу», – говорится в сообщении.

По итогам чемпионата России по дрон-рейсингу, который пройдет в Нахабине 26-27 июля, будет определен состав сборной команды России. Лучшие пилоты будут защищать честь страны на чемпионате мира в Китае 1-4 ноября.

«Участников ждет сложная трасса, изготовленная в соответствии с правилами Международной федерации аэронавтики (FAI)», – отмечается в сообщении.

В этапе Кубка мира по гоночным квадрокоптерам в классе F-3U, который запланирован на 28-29 июля, за победу будут бороться российские и иностранные спортсмены.

«Международные состязания, утвержденные и внесенные в официальный календарь соревнований FAI, соберут яркий состав участников. Заявки подали спортсмены из Франции, Италии, Португалии, еще несколько стран проявили интерес, и мы ожидаем их участия. Соревнования будут проходить на открытой площадке с уникальной гоночной трассой», – уточняется в материале.

Двадцать восьмого июля в программе мероприятий музыкальное дрон-авиа-шоу со световыми и пиротехническими эффектами.

Дрон-рейсинг – гоночные соревнования квадрокоптеров небольших размеров на специально отведенных и оборудованных участках. Зрители состязаний отгорожены от участников сеткой от защиты гоночных коптеров. За соблюдением правил следят судьи и используются видео каналы участников гонки.