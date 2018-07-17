РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Во вторник днем в подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров, также движение затруднено и в центре горокруга, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 12:15 на трассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й км» до остановки «Поворот на Молодежный». Средняя скорость движения на данном участке дороги 7 километров в час.

Помимо этого, еще одна пробка длиной более 2 километров образовалась и в центре горокруга. Движение затруднено от поворота с Революционного проспекта на проспект Ленина до автобусной остановки «Водоканал». Здесь средняя скорость движения составляет от 15 до 25 километров в час.