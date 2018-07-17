РИАМО – 17 июл. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова, он проходит подозреваемым по уголовному делу, передает РБК.

«Александр Дрыманов, подавший рапорт об отставке с должности начальника Главного следственного управления СК по Москве, задержан сотрудниками ФСБ как подозреваемый по уголовному делу, рассказал источник в СК. Информацию подтвердили три собеседника, близких к Следственному комитету», - отмечается в сообщении.

По словам источников издания, 18 июля ожидается арест Дрыманова.

Дрыманов был назначен исполняющим обязанности руководителя столичного СК в феврале 2015 года, через полгода он был утвержден в должности указом президента. В 2018 году фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) – Андрею Кочуйкову (Итальянец). Дрыманов проходил по делу как свидетель.