РИАМО – 17 июл. Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой личных данных клиентов в поисковой системе «Яндекса», сообщает во вторник РИА Новости.

Ранее эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев обнаружил, что через поисковик «Яндекса» можно найти персональные данные россиян, включая копии паспортов и банковских платежей. По его словам, стали доступны личные данные клиентов Сбербанка и ВТБ, а также данные россиян с сайта департамента транспорта Москвы.

«Сбербанк проводит разбирательство по данной ситуации. Однако уже сейчас можем сказать, что данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам, здесь нет», — говорится в сообщении.