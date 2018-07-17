РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Житель поселения Малаховка Люберец пожаловался на отсутствие холодного водоснабжения в многоквартирном доме на Электрозаводской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«В приобретенной мной квартире по адресу: Малаховка, улица Электрозаводская, дом №11 отсутствует холодная вода. У нас в доме только холодное водоснабжение (ХВС). Обращался в управляющую компанию, они ссылаются на то, что нужно чинить водопровод, но от участка, где он проходит, все отказались и чинить некому», – говорится в сообщении.

По словам замглавы администрации Люберец Александра Маркина, ранее данный дом принадлежал Московскому электроламповому заводу. При передаче жилфонда с баланса завода не передали ресурсоснабжающие сети. Маркин добавил, что системы холодного водоснабжения и водоотведения изношены на 80% и не пригодны для эксплуатации. На основании постановления администрации сети передали в муниципальную собственность.

«В результате неоднократных проверок представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области установили, что восстановление холодного водоснабжения и водоотведения надлежащего качества может быть осуществлено только путем полной замены изношенных трубопроводов. В настоящий период составляют сметы и готовят документы о передаче сетей эксплуатирующей организации», – заключил Маркин.