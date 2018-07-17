РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Московская железная дорога (МЖД) просит водителей соблюдать правила дорожного движения (ПДД) при проезде железнодорожных переездов после столкновения электрички с автомобилем в Подольске, сообщается на сайте МЖД.

«Железнодорожники обеспокоены значительным ростом дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на переездах, которые происходят по вине водителей автотранспорта, нарушающих ПДД. Московская железная дорога призывает водителей соблюдать правила, не подвергать опасности себя, а также пассажиров и работников железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении.

Шестнадцатого июля в 23:12 на регулируемом железнодорожном переезде Курского направления МЖД водитель легкового автомобиля выехал на переезд на запрещающий для движения сигнал светофора и совершил столкновение с пригородным поездом сообщением Москва – Серпухов в Подольске. По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, в результате происшествия пострадали два человека – пассажиры легкового автомобиля.