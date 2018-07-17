РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Жители подмосковного Подольска во Дворце молодежи 18 июля смогут посетить бесплатные мастер-классы по рисованию и танцам с 10:00 до 13:00, также занятия будут проходить 19 и 20 июля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Дворец молодежи Подольска проводит культурно-спортивные мероприятия для всех желающих. Так, в среду, 18 июля, преподаватели учреждения проведут мастер-классы по рисованию, танцам и шахматам. В четверг, 19 июля, будет работать кружок декоративно-прикладного творчества. А в пятницу, 20 июля, юные жители округа приглашаются на мастер-класс по рисованию. Кроме того, в этот день запланирован мастер-класс по шахматам», – говорится в сообщении.

Занятия будут проводиться бесплатно с 10:00 до 13:00 по адресу: Октябрьский проезд, дом 11/1.