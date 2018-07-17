РИАМО - 17 июл. Около 40% жителей Москвы рассматривают возможность переезда из столицы, остальные 60% планируют оставаться, сообщил в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 мэр города Сергей Собянин.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

«Когда я узнал, что всего лишь 60% москвичей хотят твердо остаться в своем городе, остальные иногда подумывают переехать в другие города мира, я был очень расстроен. Когда я узнал, что в самом образцовом городе мира – Нью-Йорке – таких лишь 35%, понял, что это просто реалии нашей жизни», – сказал Собянин.

Согласно презентации к выступлению мэра Москвы, доля горожан, которые хотели бы оставаться жить в своем городе, в Лондоне составляет 62%, в Сиднее – 42%, в Сингапуре – 30%, в Шанхае – 27%, в Гонконге – 26%.