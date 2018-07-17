РИАМО - 17 июл. Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 76% за период с 2010 года, сообщил во вторник в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума - 2018 мэр города Сергей Собянин.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.
Согласно презентации к выступлению мэра, рост инвестиций в экономику Москвы с 2010 года в реальном выражении увеличился на 76% — с 733 миллиардов до почти 2 триллионов рублей.
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