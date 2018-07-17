РИАМО - 17 июл. Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 76% за период с 2010 года, сообщил во вторник в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума - 2018 мэр города Сергей Собянин.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

«Вложения в инфраструктуру, общественное пространство, социальную сферу - это колоссальный толчок для привлечения инвестиций. За эти годы инвестиции увеличились в 76 раз. Доходы бюджета города увеличились пропорционально этому движению, сегодня у Москвы нет долгов и есть полная уверенность, что мы сможем самостоятельно реализовать большую часть всех своих программ развития города», - сказал Собянин.

Согласно презентации к выступлению мэра, рост инвестиций в экономику Москвы с 2010 года в реальном выражении увеличился на 76% — с 733 миллиардов до почти 2 триллионов рублей.