РИАМО - 17 июл. Около 450 километров железных дорог для Московских центральных диаметров (МЦД) планируется проложить в столице и Подмосковье, сообщил во вторник в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума - 2018 мэр города Сергей Собянин.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

«Необходимо, не ограничиваясь кольцом (Московским центральным кольцом - ред.), и дальше развивать метро, делать его доступным для каждого москвича в шаговой доступности. Не надо забывать, что за МКАД живет около 8 миллионов человек, 2,5 миллиона человек каждый день приезжает в Москву и уезжает обратно. Для такой агломерации одним метро не отделаешься, проблем не решишь. Необходимо сделать наземное метро между ближайшими пригородами Москвы. Такой проект создан и в ближайшие годы будет реализован. Москва и Подмосковье получат еще 446 километров наземного метро», - сказал Собянин.

Он добавил, что нельзя забывать о строительстве дорог, которые должны не приводить в центр, а увозить, создавая более комфортную среду для жизни. В целом, в результате столица должна получить 1,3 тысячи километров дорог и тысячи километров наземного и подземного метро.

«Транспорт Москвы должен давать синергию, не разобщенность, а связанность людей, давать им возможность пользоваться всем, что есть в городе, в шаговой доступности и быстро доезжать до работы, домой, в театр и так далее», - подчеркнул мэр.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. В 2019 году поезда должны поехать от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. На первом диаметре пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На втором будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.

С появлением МЦД транспорт станет доступнее для 2,3 миллиона человек. Диаметры сократят время в пути через Москву до 40 минут. Они будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. На них введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. График работы диаметров синхронизируют с метрополитеном.

Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал движения поездов составит всего пять-шесть минут. На первом этапе движение будет смешанным, то есть к действующим пригородным электричкам добавят новые. Затем диаметральные маршруты выведут на отдельные пути. Все остальные электрички будут ходить по тому же расписанию, по которому они курсируют сейчас.

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