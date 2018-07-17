РИАМО - 17 июл. Часть улиц перекроют на западе Москвы для завершения работ по организации Фестиваля болельщиков FIFA, ограничения будут действовать с 19 по 22 июля, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Участок: улица Лебедева от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта. Период: с 19 по 22 июля с 01:30 до 05:30. Особенности: полное перекрытие», - говорится в сообщении.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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