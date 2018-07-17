РИАМО - 17 июл. Качество и уровень образования в Москве возросли вдвое за семь лет, школьники столицы составляют около половины победителей всероссийских олимпиад, сообщил во вторник в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума - 2018 мэр Москвы Сергей Собянин.

«Средний уровень образования в Москве вырос более чем в два раза. Вне зависимости от того, в какой школе учишься, получаешь хорошее образование», - сказал Собянин, отмечая успехи столицы по итогам семи лет работы.

Он добавил, что более половины победителей на всероссийских олимпиадах являются учениками столичных школ. Согласно международным тестам, 600 школ столицы находятся на шестом месте по читательской и математической грамотности.

По словам Собянина, одним из инструментов дальнейшего развития столичного образования является проект «Московская электронная школа».

В столице во вторник стартовал крупнейший в мире урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018. В этом году он посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Сессии деловой программы разделены на два дня. На форуме выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.