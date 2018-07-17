РИАМО - 17 июл. Количество посетителей в парке «Зарядье» за первый год работы может составить 10 миллионов человек, сообщил во вторник в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума - 2018 мэр города Сергей Собянин.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

«Парк «Зарядье» связал пешеходные улицы Москвы, Красную площадь, великие памятники Москвы. Принимает в себе ежегодно около 10 миллионов человек. Это центр, который связал наш город и стал символом преобразований общественной среды, жизненного пространства горожан», - сказал Собянин.

Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.