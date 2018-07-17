РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Жители подмосковного Подольска смогут пройти диспансеризацию в семи медучреждениях города 21 июля, прием будет вестись с 9:00 до 17:00, сообщается на сайте администрации городского округа.

Главная цель диспансеризации – раннее выявление различных заболеваний. Жителям предложат профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований для оценки состояния здоровья.

«Диспансеризация пройдет в Подольске в субботу, 21 июля, с 9:00 до 17:00 в семи медучреждениях: Подольской городской поликлинике №1; Подольской городской больнице №2; Подольской городской клинической больнице №3; Климовской городской больнице №2; Климовской центральной городской больнице; Подольской районной больнице микрорайона Дубровицкий и Львовской районной больнице», – говорится в сообщении.

Прикрепленные к вышеперечисленным медицинским организациям жители 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годов рождения приглашаются проверить свое здоровье 21 июля с 9:00 до 17:00.

В Подольске с февраля по июнь 2018 года провели пять единых дней диспансеризации. Всего на обследование пришли более 1,6 тысяч человек, из них 1 105 женщин и 570 мужчин. В ходе диспансеризации выявлено 510 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 237 — пищеварительной системы, 206 — нервной системы, у 11 человек были выявлены подозрения на онкологические заболевания.