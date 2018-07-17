РИАМО - 17 июл. В день столетия расстрела Николая II и его семьи представители Российского военно-исторического общества и деятели культуры возложили цветы к памятнику последнему русскому императору на Аллее правителей в Москве, передает корреспондент РИАМО во вторник.

На церемонии возложения присутствовали автор памятника, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, посол по особым поручениям министерства иностранных дел России, член Центрального совета РВИО Владимир Чуров и помощник заместителя министра обороны РФ Александр Кириллин.

«Сегодня мы отдаем дань памяти мученикам-страстотерпцам Романовым. Прославление святых новомучеников происходит уже несколько лет. Памятники Николаю II и его семье открыты в целом ряде городов и стран. Но для Военно-исторического общества это еще и память о верховном главнокомандующем войск Российской империи», - сказал Чуров.

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели отметил, что хотел бы создать парк истории России, чтобы новые поколения знали свою историю.

«У меня есть концепция создать парк истории России, чтобы дети и новые поколения знали свою историю, чтобы там проводили мастер-классы и уроки по истории», - сказал Церетели.

После торжественной части гости и все желающие возложили цветы к памятнику, а хор имени Александра Свешникова исполнил государственный гимн Российской Империи «Боже, царя храни».

Российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева.