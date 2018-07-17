РИАМО - 17 июл. Рабочие завершили строительство четырех въездных групп в двух муниципалитетах Московской области, в частности, в ходе работ производится полная замена устаревших въездных стел, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

В этом году по поручению губернатора в 24 муниципальных образованиях Московской области запланировано строительство 48 въездных групп, установленных на границах областных округов и районов. Соответствующую дорожную карту по их благоустройству утвердило региональное правительство.

«Строительство четырех въездных групп полностью завершилось в двух муниципалитетах, в том числе, в Красногорске, где полностью завершено строительство и благоустройство двух въездных групп, расположенных на пересечении Ильинского и Новорижского шоссе в районе Нахабино и со стороны деревни Гольево», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще две въездные группы полностью готовы в Чехове на старом Симферопольском шоссе (въезды со стороны Подольска и Серпухова). По одной въездной группе построили в Мытищах и в Одинцовском районе на Рогачевском шоссе на улице Дубовая Роща.

Еще в 20 муниципалитетах работы по строительству и благоустройству находятся в различных стадиях исполнения от 40% до 95%, в большинстве муниципалитетов уже ведутся работы по высадке газонов, цветников, деревьев или кустарников, а по необходимости на тротуарах укладывается новая плитка. Срок завершения работ во всех муниципалитетах определен к 1 сентября.

Работы предусмотрены областной госпрограммой «Формирование современной комфортной городской среды», рассчитанной на 2018-2022 годы. Всего на реализацию данной программы выделено 960 миллионов рублей из расчета по 20 миллионов рублей на одну въездную группу.

В ходе работ производится полная замена устаревших въездных стел с названием муниципальных образований, идентифицирующих населенные пункты, в которых они установлены, а также проводится комплексное благоустройство прилегающих к ним территорий.

Все архитектурные проекты разработаны местными архитектурными бюро с учетом мнения граждан, по состоянию на середину июля во всех муниципальных образованиях уже полностью согласованы с общественностью концепции благоустройства въездных групп.

Помимо вышеперечисленных муниципалитетов, въездные группы обустраиваются в городских округах Бронницы, Балашиха, Домодедово, Лобня, Кашира, Клин, Егорьевск, Шаховская, Люберцы, Зарайск, Шатура, Наро-Фоминский, Ступино, Коломенский, Химки, ЗАТО Звездный городок, городских поселениях Солнечногорск, Сергиев Посад, Дмитров.