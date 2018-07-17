РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В микрорайоне Климовск Подольска приступили к ремонту посадочной площадки на автобусной остановке на пересечении улиц Красная и Победы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска специалисты ГБУ «Мосавтодор» проводят работы по ремонту посадочной площадки автобусной остановки на пересечении улиц Красная и Победы. На данный момент ими устанавливается новый дорожный камень, обустраивается новое асфальтовое покрытие», – говорится в сообщении.

Ранее в Климовске была отремонтирована посадочная площадка на улице Школьная, вблизи детского садика «Золотой ключик».