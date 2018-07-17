РИАМО - 17 июл. Количество пробитых чеков в ресторанах и кафе Подмосковья в дни чемпионата мира по футболу выросло на 10%, а в целом оборот увеличился на 20%, сообщил РИАМО во вторник министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«В соответствии с проведенным министерством оперативным мониторингом, оборот ресторанов и кафе (во время ЧМ-2018 – ред.) в среднем по Московской области вырос на 20%, при этом количество пробитых чеков выросло на 10%, а сумма, потраченная по одному среднему чеку, — на 5%. Основной доход принесли ожидаемо увеличенные объемы продаж слабоалкогольных и безалкогольных напитков», - сказал Посаженников.

Также он рассказал о самых популярных блюдах.

«Если говорить о популярности различных блюд, то на первых местах по спросу среди населения находились: традиционный шашлык, всевозможные закуски к пиву, борщ и солянка», - сказал Посаженников.

Несмотря на то, что финансовые итоги прошедшего чемпионата мира по футболу еще не подведены, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что доходы сектора общественного питания региона оказались выше понесенных затрат, заключил министр.