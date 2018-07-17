РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Свалку на улице Ленина в подмосковном Красногорске убрали после обращения местного жителя на портал «Добродел», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Житель Красногорска сообщил на портале «Добродел» о стихийной свалке у дома №55 по улице Ленина в Красногорске. Он отметил, что с торца дома организована стихийная свалка пластиковых бутылок из-под алкогольной продукции.

«Ваше обращение по поводу ненадлежащего содержания территории около дома №55 по улице Ленина в Красногорске рассмотрено администрацией горокруга Красногорск. Сообщаем, что придомовая территория по указанному адресу приведена в надлежащий вид, несанкционированная свалка ликвидирована», – ответил начальник управления по инвестициям и развитию предпринимательства администрации округа Нарек Терян.

Автор сообщения на портале «Добродел» отметил проблему как успешно решенную.