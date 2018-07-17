РИАМО - 17 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт крупнейшему урбанистическому конгрессу Moscow Urban Forum 2018 и выставке будущего Москвы в концертном зале парка «Зарядье», передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Мы 7 лет собираемся в Москве, чтобы ответить на вызовы современности, которые стоят перед мировыми городами. В течение этих лет мы слышали очень много идей, теорий и рассказов о тех или иных практиках. Я благодарен всем вам, кто искренне думает о будущем наших городов и Москвы. Для нас очень полезно то, что вы говорите», - сказал Собянин.

Он добавил, что для столичных властей то, что обсуждается на урбанистическом форуме является теорией, замечательными идеями и практикой в повседневной работе. Лично для мэра 7 лет назад «это стало вызовом жизни», когда столичные власти решали, как дальше развивать один из самых больших городов мира и самых крупных мегаполисов Европы.

«Российские города серьезно отличаются от своих европейских собратьев, хотя бы потому, что они 7 десятилетий развивались в другой парадигме, в другой системе координат - в Советском Союзе. Изменения, которые стали происходить в последние десятилетия означали огромную динамику изменений. Европейские города проходили эти изменения столетиями, нам пришлось преодолевать ее скачками в течение считанных лет. Тем не менее надо всегда помнить, от чего мы ушли, что мы пережили и куда мы двигаемся дальше», - подчеркнул Собянин.

В восьми залах концертного зала парка «Зарядье» в течение двух дней выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

Крупнейший в мире урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Сессии деловой программы разделены на два дня.