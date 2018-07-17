РИАМО – 17 июл. Памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову появится в декабре в Москве, его установят у станции метро «ЦСКА», сообщает ТАСС.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что открытие памятника будет приурочено к столетию Тарасова, который родился 10 декабря 1918 года. Установку монумента инициировал фонд Александра Карелина при одобрении членов семьи Тарасова, идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Первым, кому эта идея пришла в голову, был представитель нашего фонда Леонид Шайман - хоккеист, был начальником СКА (Новосибирск), он соприкасался с Тарасовым. Шайман встретился с Татьяной Анатольевной (дочь Тарасова - ред.), они обсудили проект и решили за него взяться», - сказал Карелин.

Он добавил, что памятник планируют установить у станции метро «ЦСКА». Эскизы готовят скульпторы Георгий Франгулян, Олег Закоморный и Михаил Плохоцкий, уже в июле они представят свои работы Архитектурному совету Москвы.

«Мы хотим выразить уважение человеку, создавшему победные традиции отечественной школы хоккея. Это не просто создание памятника - это и приглашение к разговору об Анатолии Тарасове, о его роли в истории отечественного и мирового хоккея, о восприятии спорта и о закономерностях успеха, о мужестве и победе», - подчеркнул Карелин.

Под руководством Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР (1948-1950, 1955, 1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973, 1975 годы), а сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF). Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.