РИАМО - 17 июл. В Московской области с начала 2018 года провели около 2,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств ОМС, благодаря этой процедуре в Подмосковье в этом году родились более 900 детей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

«В первом полугодии текущего года в Московской области провели около 2,2 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения за счёт средств ОМС. Всего же на 2018 год за счет средств фонда обязательного медицинского страхования запланировано выполнение порядка 5 тысяч процедур ЭКО», – сказала Забралова.

Первый зампред областного правительства отметила, что данный показатель почти на 25% больше, чем прошлогодний.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь добавил, что в регионе не только увеличивается количество процедур ЭКО, но и совершенствуются методики проведения.

«Только в 2017 года благодаря экстракорпоральному оплодотворению на свет появились свыше 2 тысяч детей, а с начала этого года – более 900 малышей. Жительницам Московской области процедура ЭКО в рамках ОМС может быть оказана в 29 медицинских организациях, расположенных, в том числе, в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Твери и ряде других регионов», – уточнил Марков.

Подробную инструкцию по проведению ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».