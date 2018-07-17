РИАМО - 17 июл. Около полутора десятков объектов социального назначения ввели в эксплуатацию в Москве частные инвесторы за шесть месяцев 2018 года, около половины из них построили на территории новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«С начала 2018 года за счет средств инвесторов в столице было введено 14 социальных объектов, включая три детских сада. В новые ДОУ смогут ходить более 800 маленьких москвичей», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, два новых детских сада появились в Московском: на улице Лаптева, дом 6, корпус 2 и корпус 3. Еще один детсад введен по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 86А, корпус 1.

Кроме того, за счет средств инвесторов построены три лечебно-оздоровительных объекта. Один из них - Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» министерства здравоохранения РФ на улице Островитянова. В его состав входит стационар на 325 мест, включая дневное отделение на 25 мест, а также поликлиника на 250 посещений в смену.

Второй объект – поликлиника на 310 посещений в смену в деревне Пыхтино по адресу: поселение Внуковское, улица Летчика Грицевца, дом 14), третий – реконструированный центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий по адресу: поселение Вороновское, вблизи деревни Ясенки.

Также введены в эксплуатацию три спортивно-рекреационных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: 1-й Стрелецкий проезд, дом 14; многофункциональный комплекс с оздоровительным центром на Лухмановской улице и спортивный корпус в рамках офисно-гостиничного комплекса по адресу: поселение Рязановское, село Остафьево.