РИАМО – 17 июл. Кабмин принял решении об организации совета по проведению Десятилетия детства в России, основными задачами которого станет обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, сообщает во вторник Газета.ru.

«Образовать координационный совет при правительстве России по проведению в России Десятилетия детства», — говорится в сообщении.

Составители документа отметили, что основными задачами координационного совета станут обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства.

Также совет будет заниматься организацией взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, общественных объединений, научных и других организаций по реализации этих мероприятий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках реализации программы «Десятилетие детства» поручил усовершенствовать профилактику детских суицидов.