РИАМО – 17 июл. Школы стали выделять больше денег на обеспечение безопасности, только в первом полугодии 2018-го были проведены конкурсные процедуры на 6,1 миллиарда рублей, это почти в два раза больше, чем в тот же период прошлого года, пишет во вторник газета «Известия».

«Учебные заведения, в частности, закупают новые камеры, пожарную автоматику и охранные услуги. По словам экспертов, администрации образовательных учреждений усилили бдительность после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и нападений подростков на школы», - говорится в статье.

По данным РТС-тендер, пик закупок приходится на апрель 2018 года. По итогам полугодия школы выделили на обеспечение безопасности 6,1 миллиарда рублей. Основные заказчики — московские учебные заведения.

Школы закупают дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы оснастить ими все коридоры и, например, залы для занятий физкультурой. Сейчас они чаще всего установлены в основных местах массового скопления детей: вестибюлях, столовых, актовых залах. На время экзаменов ими оборудуют некоторые классы. Дополнительные камеры помогут пресекать детские конфликты и травлю.

Кроме того, школы выделяют деньги на повышение пожарной безопасности: ставят эвакуационные двери с автоматикой, дополнительное освещение на аварийных путях, которое заработает в случае ЧС.

В Москве в этом полугодии также закупались охранные услуги в школы до середины следующего года. По данным сайта госзакупок, речь идет о круглосуточном дежурстве чоповцев, которые обязаны в том числе уметь пользоваться «средствами охранно-пожарной сигнализации» и «индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре».

На каждом посту должно быть два огнетушителя — порошковый и углекислотный. При необходимости на помощь дежурному в течение 30 минут прибудет мобильная группа еще из двух чоповцев. Кроме того, у охранников должен быть брелок для оперативного вызова полицейских.

Также, по данным сайта госзакупок, в этом году несколько десятков московских школ заказывали монтаж либо ремонт «систем охранно-пожарной сигнализации». Конкурсы на эти услуги продолжают объявлять и в июле.