РИАМО - 17 июл. Во время Московского урбанистического форума на Кольцевой линии метро будет курсировать мобильная телестудия в вагоне одного из поездов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Как меняется коммуникация с потребителями? Какая она – современная мода и как будет меняться образ горожанина? Как становятся шоколатье? Московский транспорт – в русской литературе. Впервые обсудим эти и другие интересные для горожан вопросы прямо в вагоне-студии метро», - говорится в сообщении.

Интервьюировать гостей будет известный путешественник и тележурналист, ведущий телеканала «Моя планета» Марк Подрабинек. Интервью будут транслироваться на стенде Московского транспорта на урбанистическом форуме и в официальных пабликах «Московский транспорт» и «Московское метро» в Facebook и VK. Участником беседы может стать каждый: в интервью будут озвучены не менее 20 самых интересных вопросов, заданных гостям через социальные сети.

В материале отмечается, что в мобильную телестудию к открытому диалогу приглашены известные горожане: блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры и другие эксперты. Например, Владимир Раевский, теле- и радиоведущий, автор передачи «Сделано в Москве» расскажет, почему вестибюль станции «Красные ворота» стал проектом по соединению Москвы с Ленинградом и как американцы вмешивались в строительство подземки.

С Султаной Французовой и Катей Добряковой обсудят последние тренды в моде. О том, почему метро так популярно для съемок, поговорим с Ольгой Каталиной, генеральным директором благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист».

На стенде Московского транспорта, на урбанистическом форуме в Зарядье будет работать стационарная телестудия, часть интервью из которой также будет транслироваться в социальные сети.

К диалогу в студии приглашены лидеры мнений в области развития транспортной инфраструктуры и ключевые эксперты. Например, мы поговорим с генеральным директором МСОТ (UITP) Мохаммедом Мезгани о скрытых ресурсах развития городского транспорта, а управляющий директор проектного бюро Raumposition Даниэла Алльмейер расскажет об архитектуре как языке коммуникации.

На Moscow Urban Forum-2018, который проходит в столичном парке «Зарядье», выступят более 300 спикеров. Крупнейший в мире урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Сессии деловой программы разделены на два дня.