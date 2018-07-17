РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июл. Новые детские площадки появились в трех дворах подмосковного Королева, игровые комплексы были установлены на улицах Гагарина и Пионерской, написал глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

В городе продолжаются работы по комплексному благоустройству придомовых территорий.

«Новые детские площадки появились еще по трем адресам, во дворах по улице Гагарина, 44, улице Пионерская 37 и 29-29А. Все они оборудованы мягким покрытием и современными игровыми элементами. Площадки на Пионерской выполнены в космическом стиле», – написал Ходырев.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает шесть основных элементов. Во дворах должны быть детская площадка, парковочные места, информационные стенды, площадка для сбора мусора, освещение, должны быть зеленые насаждения. В нынешнем году в Королеве благоустроят порядка 40 дворов. По плану ремонта и благоустройства территорий на период 2018-2022 годов в городе необходимо будет отремонтировать порядка 200 дворовых территорий.