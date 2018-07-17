РИАМО - 17 июл. Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело в связи с крахом Urban Group, компанию ООО «Ивастрой», чьим экс-владельцем и совладельцем Urban Group является Андрей Пучков, подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает во вторник газета «Коммерсант».

«Руководство входившего в группу ООО «Ивастрой» подозревается в злоупотреблении полномочиями — собрав деньги с дольщиков, компания так не смогла построить в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково», на достройку которого теперь понадобится 12 миллиардов рублей», - говорится в статье.

В рамках расследования СКР уже проведены обыски у бывшего гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова, однако задерживать его пока не стали.

По данным издания, уголовное дело возбуждено следственными органами СКР по Северному округу Москвы. Удовлетворив ходатайства следствия, Головинский райсуд санкционировал проведение с десятка обысков в квартирах и домах топ-менеджеров ООО «Ивастрой» и Urban Group.

С обоснованностью и законностью судебных решений и следственных действий не согласился только один из фигурантов расследования — Андрей Пучков. Его адвокаты обратились в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, которая 19 июля рассмотрит сразу две их жалобы.

При этом в уголовном деле обвиняемых пока нет — Головинский суд никому из топ-менеджеров Urban Group и входящих в нее компаний меры пресечения не избирал.

При этом, по данным источников издания, в основу уголовного дела могли лечь заявления не только части дольщиков ЖК «Лайково», проживающих в Северном округе столицы, но и основного владельца Urban Group Александра Долгина, который неоднократно обвинял в проблемах компаний, входящих в группу, менеджеров, занимавшихся реализацией недвижимости и рекламой.

ООО «Ивастрой» начало строительство ЖК «Лайково» возле одноименной деревни в Одинцовском районе Подмосковья в 2016 году после того, как обанкротился предыдущий застройщик, возводивший там ЖК Like City, — СУ-155.

Всего застройщик намеревался построить 1,7 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 62 многоквартирных дома высотой от 4 до 12 этажей, а также 11 двухэтажных таунхаусов. Предполагалось, что в новом ЖК разместятся более 29 тысяч человек.

Однако, как выяснили аудиторы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, обратившегося в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве ООО «Ивастрой», компанией было заключено 2595 договоров участия в долевом строительстве на сумму 6,7 миллиарда рублей в объектах, так и не введенных в эксплуатацию.

На завершение работ в ЖК «Лайково», по данным Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, потребуется 12 миллиардов рублей. На достройку же всех объектов Urban Group — более 70 миллиардов рублей.