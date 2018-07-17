РИАМО - 17 июл. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям задержали партию мидий весом 20 килограммов из Чили в аэропорту «Домодедово» из-за проблем с документами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что на транспортной и потребительской упаковках отсутствуют маркировочные этикетки на русском языке», - говорится в сообщении.

Груз оформлен после предоставления дополнительной информации.