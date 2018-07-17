РИАМО - 17 июл. Два пассажира легковушки пострадали в ДТП с электропоездом на 55 километре Московской железной дороги Курского направления в районе перегона Гривно – Львовское в черте городского округа Подольск, сообщается во вторник на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«16 июля в 23:33 от дежурного по МЖД поступило сообщение о столкновении пригородного электропоезда и легкового автомобиля на регулируемом железнодорожном переезде. После уточнения обстановки установлено, что в результате того, что водитель легкового автомобиля совершил попытку проехать регулируемый переезд на запрещающий сигнал светофора, произошло его столкновение с пригородным электропоездом №6139 Москва – Серпухов», - говорится в сообщении.

Электропоезд после столкновения продолжил движение по маршруту, легковой автомобиль совершил съезд в кювет. На месте происшествия розлива топлива нет, схода вагонов с рельс не произошло, железнодорожное полотно не пострадало.

«В результате столкновения погибших нет. Пострадало два человека - пассажиры легкового автомобиля, детей нет», - заключается в материале.

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