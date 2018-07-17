РИАМО – 17 июл. Четверых участников панк-группы Pussy Riot, которые выбежали на футбольное поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве, признали виновными в совершении административного нарушения, их арестовали на 15 суток, сообщает «Интерфакс».

«Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.31 КоАП (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток», - говорится в сообщении.

Также участникам группы Pussy Riot Веронике Никульшиной, Ольге Курачевой, Ольге Пахтусовой и Петру Верзилову запретили в течение трех лет бывать на официальных спортивных мероприятиях.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.