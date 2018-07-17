РИАМО - 17 июл. Несколько московских библиотек приготовили тематические программы, посвященные 85-летию со дня рождения поэта Евгения Евтушенко, которое отметят 18 июля, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Основные торжества пройдут в Центральной городской деловой библиотеке. Здесь состоится встреча с вдовой поэта Марией Евтушенко.

«Она расскажет о том, как сегодня складывается судьба его литературного наследия, а также представит книгу «Весь Евтушенко». В нее вошли знаковые произведения, созданные с 1937 (первые опыты) по 2007 год, и редкие стихи, посвященные авторам, чьи стихотворения вошли в антологию «В начале было Слово... Десять веков русской поэзии». Это уникальное собрание стихов русских поэтов, над которым Евтушенко работал последние 12 лет», - говорится в сообщении.

В библиотеках пройдут поэтические чтения, музыкальные гостиные, выставки, кинопоказы и экспозиции.

Мария Евтушенко передаст в дар каждой московской библиотеке книгу «Весь Евтушенко» — всего 440 экземпляров. В церемонии примут участие поэты, прозаики и актеры, среди которых народный артист России актер Евгений Герасимов и поэт Валерий Краснопольский.