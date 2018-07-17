РИАМО - 17 июл. На территории музея-заповедника «Царицыно» реставрируют храм иконы Божией Матери «Живоносный источник», который является частью дворцово-паркового ансамбля, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Реставрация церкви в «Царицыне», которая началась в апреле этого года, проходит в несколько этапов. В первую очередь специалисты начали реставрировать четырехъярусную колокольню — в здание несколько лет назад попала молния, из-за чего по одной из стен пошла трещина. Реставрация звонницы практически завершена — специалистам осталось выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Также в 2019 году восстановят саму церковь и трапезную», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

До реставрации фасады колокольни были покрыты трещинами, штукатурный слой начал разрушаться, на декоративных элементах и белокаменном цоколе появились сколы и трещины, а слой позолоты на куполе и кресте, венчающих звонницу, был поврежден.

Реставраторы очистили фасады от пыли и грязи, укрепили каменную и кирпичную кладку, устранили трещины и сколы на стенах, декоративных элементах и белокаменном цоколе. Кроме того, специалисты восстановили позолоту на куполе и кресте колокольни, привели в порядок внутренние помещения, отремонтировали кровлю. Затем фасады звонницы выкрасили в небесно-голубой цвет. В такой же цвет после завершения реставрации выкрасят фасады церкви и трапезной — этот оттенок был у здания в конце XIX века.

«В следующем году у здания церкви и трапезной восстановят не только фасады, но и внутреннее убранство — роспись, лепной декор и асфальтовый пол с мраморной крошкой. Храм Иконы Божией Матери «Живоносный источник» является объектом культурного наследия федерального значения. Все работы проводятся по согласованному с департаментом культурного наследия проекту и под контролем специалистов ведомства», - говорится в сообщении.

В столице за последние семь лет восстановили более тысячи памятников архитектуры. Среди них здание скоропечатни Левенсона, дом-коммуна архитектора Ивана Николаева, памятник Александру Пушкину и Максиму Горькому, здание Киевского вокзала. В этом году завершилась реставрация фасадов еще одного памятника конструктивизма — дома-паровоза, или дома с трубой, на Новой Басманной улице. Сходство с локомотивом зданию придает девятиэтажная башня, напоминающая паровозную трубу. Она появилась на углу здания в середине 1930-х, сам дом был построен еще во второй половине XVIII века.