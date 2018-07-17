РИАМО (СТУПИНО) - 17 июл. Шесть машин столкнулись на трассе в городском округе Ступино 16 июня, в результате чего женщина получила несколько переломов, в том числе позвоночника, еще у одного пострадавшего сломано предплечье и стопы, сообщил Ступинскому информагентству источник в территориальном управлении силами и средствами ГКУ «Мособлпожспас».

Он уточнил, что 16 июля на трассе А-108 в районе села Аксиньино произошло столкновение шести транспортных средств – легковых автомобилей Renault Clio и Hyundai Solaris, фур Scania, DAF, МАЗ и фургона Isuzu.

«В ДТП пострадала 41-летняя женщина – водитель Renault, у нее диагностировали перелом позвоночника, перелом левой голени, перелом левого локтевого сустава, а также 40-летний водитель Hyundai, у которого сломано левое предплечье, диагностирован перелом костей стоповых суставов, рваная рана левого колена. Мужчина был зажат в салоне автомобиля и был разблокирован спасателями ПСО-16 при помощи гидравлических ножниц. Пострадавшие были отправлены в Ступинскую ЦРКБ», - сказал собеседник агентства.

По предварительной версии, водитель Isuzu не учел дистанцию с движущимся перед ним транспортным средством и врезался в автомобиль Renault Clio. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где в нее врезалась другая машина. В итоге участниками ДТП стали шесть транспортных средств. Ведется проверка этой и других версий для выяснения причин инцидента.