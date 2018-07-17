РИАМО - 17 июл. Больше всего болельщиков, приехавших в Москву на чемпионат мира по футболу, заинтересовали музеи Космонавтики, современного искусства, музей-заповедник «Царицыно», сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тысяч посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тысячи посещений), музей-заповедник «Царицыно» и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» (почти 700 посещений)», — сказал гендиректор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

Всего с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев приняли более 23 тысяч человек по паспорту болельщика. Он позволил получить им 50-процентную скидку.

Помимо этого, болельщики пользовались чат-ботом «Мосгортура», с помощью которого можно было отправиться на самостоятельную экскурсию по центру Москвы. В прогулки включены знаковые достопримечательности города, музеи и памятники архитектуры. С начала проведения чемпионата мира до 16 июля к виртуальному экскурсоводу обратились 16 тысяч человек.

Большинство из них - 94% - русскоязычные пользователи. Помимо этого, бот использовали англоговорящие туристы (5%) и испаноязычные (1%). Самыми популярными виртуальными экскурсиями стали маршруты от «Смоленской» до «Арбатской» по историческим местам, от «Кропоткинской» до «Китай-города» (от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых), а также от «Арбатской» до «Третьяковской» по дворянским местам.

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