РИАМО - 17 июл. Девять возгораний зарегистрировано в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли порядка 170 человек, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Количество пожаров - девять. Спасено шесть человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 168 человек и 56 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз и спасли 19 человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки не зарегистрировано очагов горения сухой травы или новых термических точек.

«17 июля на территории субъекта прогнозируется преобладание II класса пожарной опасности, III класс на территории городских округов Павловский Посад, Шатура. За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрирован один очаг природного пожара на площади 0,7 гектара», - заключается в публикации.