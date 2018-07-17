РИАМО - 17 июл. Неустойчивая погода и кратковременные ливневые дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье, воздух днем прогреется до 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве от 26 до 28, по области 23-28 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер восточного направления 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Во вторник в Московском регионе атмосферное давление станет еще ниже, влажность воздуха повысится, пройдут ливневые дожди с грозами и шквалистым ветром.

«Крайне неблагоприятна такая погода для метеозависимых людей с сосудистыми патологиями и заболеваниями сердца, у которых возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли, головокружения. Несмотря на незначительное ослабление жары, температурный режим будет по-летнему высоким и содержание кислорода в воздухе останется ниже климатических значений, что сохраняет вероятность негативных реакций у лиц с сердечной и легочной недостаточностью», - добавляется на сайте.

В материале отмечается, что нелегко придется людям с эндокринными заболеваниями, вегетативной дисфункцией, нарушениями механизмов терморегуляции, которая особенно часто отмечается у детей.

Как отмечают синоптики, стоит более внимательно отнестись к своему состоянию и лицам с симптомами хронической усталости, нейроциркуляторной дистонией, психо-эмоциональными нарушениями, так как грозовая деятельность и порывистый ветер являются внешним стрессовым фактором, и могут вызвать недомогание, тревогу, нарушение сна.