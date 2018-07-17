РИАМО - 17 июл. Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись вечером 16 июля на дороге в деревне Кощейково Пушкинского района, в результате происшествия один человек ранен и один погиб, сообщается в аккаунте в Twitter министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 19:20 (16 июля - ред.) в деревне Кощейково Пушкинского района произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Один человек погиб, один человек ранен», - говорится в сообщении.

Министерство призвало водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

Согласно данным Росстата, показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по май 2018 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.