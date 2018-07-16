РИАМО - 16 июл. Движение во 2-м Обыденском переулке в центре Москвы ограничили по одной полосе, ограничения продлятся до 30 августа, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса столицы.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей во 2-м Обыденском переулке от дома 8/8, строение 2, до дома 13. С 16 июля по 9 августа круглосуточно. С 10 по 30 августа круглосуточно», - говорится в сообщении.

Ограничения вводятся на одной полосе.