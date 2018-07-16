РИАМО - 16 июл. Двенадцать матчей чемпионата мира по футболу на столичных стадионах «Лужники» и «Спартак» прошли при 100%-ной заполняемости, игры в фан-зоне на Воробьевых горах посмотрели почти 1,9 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента спорта и туризма Москвы.

«Москва как город-организатор ЧМ-2018 приняла 12 матчей (семь матчей на стадионе «Лужники» и пять матчей на стадионе «Спартак»). Матчи прошли со 100% заполняемостью стадионов (78011 человек на стадионе «Лужники», 44190 человек на стадионе «Спартак»)», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, на трибунах царила доброжелательная и праздничная атмосфера.

«Болельщики из разных стран активно поддерживали свои команды, наслаждались футболом мирового уровня и уносили с собой яркие положительные эмоции. Уверен, что чемпионат надолго запомнится жителям и многочисленным гостям города», — добавил Гуляев.

С 14 июня по 15 июля на 10 экранах площадки фестиваля болельщиков FIFA состоялось 62 трансляции игр чемпионата мира по футболу. Свидетелями матчей ЧМ-2018 на Воробьевых горах стали 1,86 миллиона зрителей.

«Кроме того, 10 июня посетители фестиваля увидели торжественную церемонию открытия площадки с участием почетных гостей и презентацию главного трофея мундиаля – Кубка чемпионата мира FIFA», — напоминается в сообщении.

Восьмого июля в фан-зоне прошло чествование сборной России и встреча национальной команды с болельщиками. С учетом всех проводимых мероприятий фестиваль болельщиков FIFA в Москве посетили свыше 1,9 миллиона человек.

«На сцене фестиваля выступили более 45 диджеев, 120 артистов, 20 народных коллективов, оркестров и групп поддержки. Фестиваль посетили легенды российского и мирового футбола: Александр Кержаков, Марсель Десайи, Златан Ибрагимович. Более 1,5 тысяч представителей российской и зарубежной прессы аккредитовались на фестивале болельщиков FIFA и освещали работы площадки на протяжении месяца», — добавляется в сообщении.

В настоящее время на площадке фестиваля проходят демонтажные работы, завершить которые планируется 24 июля.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.