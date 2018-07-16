РИАМО - 16 июл. Президент Нигерии Муххамаду Бухари поручил министерству иностранных дел и министерству транспорта африканской республики начать процесс репатриации граждан Нигерии из России на родину, первые отправления стартуют в ближайшие два дня, сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников.

«После долгих консультаций с нигерийским правительством к нам подключились их местные журналисты и чиновники. Мы добились, чтобы все это дошло до президента Бухари. И президент сообщил о том, что дал поручения министру транспорта и министру иностранных дел вернуть граждан в Нигерию и заняться их репатриацией», - сказал Мельников.

Он добавил, что сейчас собираются окончательные списки граждан Нигерии, на данный момент число пострадавших остановилось на отметке 85 человек. Правозащитник предполагает, что первые отправления людей домой начнутся в ближайшие два дня.

Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.

Ранее Мельников сообщил, что нигерийцев, которые не смогли покинуть Москву, будут отправлять на родину малыми группами.