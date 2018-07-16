РИАМО - 16 июл. Акция «Танцы в парках» проходит в муниципалитетах Подмосковья, к настоящему времени в мастер-классах и выступлениях уже приняли участие несколько десятков тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Уже стала доброй традицией ежегодная летняя акция «Танцы в парках», проводимая министерством социального развития региона совместно с муниципальными образованиями. Если еще два года назад в ней принимали участие не более десяти муниципалитетов и тысячи граждан, то в этом году она проходит в каждом муниципальном образовании, а число участников достигает десятков тысяч человек», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она напомнила, что граждане пожилого возраста могут принять участие в акции, бесплатно посетив мастер-классы по бальным и современным направлениям танцевального жанра. Еженедельно в знаковых местах досуга и отдыха Подмосковья проходят групповые занятия и выступления.

«Узнать о месте и времени проведения акции можно в центрах социального обслуживания по месту жительства», - добавляется в сообщении.